- Une sirÃ¨ne Ã  Paris est disponible en DVD et en VOD

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Un doux mélange entre film poétique et fantastique

Après une sortie en salles au début de l'été, Une sirène à Paris débarque sur nos télés en DVD et en VOD. Ce film français mélangeant fantastique et dramatique réalisé par Mathias Malzieu nous raconte l'histoire de Gaspard, un homme déçu par l'amour qui va faire la rencontre d'une femme pas comme les autres. Echouée sur un quai de la scène, Lula, une belle sirène va croiser la route de notre homme en mal d'amour. Ils vont apprendre à se connaitre et faire se rencontrer leurs deux mondes.Le film possède un univers très spécial mélangeant Paris avec un monde fantastique prenant en compte une créature légendaire et étrange comme la sirène. Le rôle principal est tenu par Nicolas Duvauchelle, qu'on a récemment pu voir dans le film d'action très sympa de Netflix "Balle perdue". Il joue ici un personnage bien différent et bien plus sensible.En tout cas, ça fait du bien de voir un film français un peu différent des autres.