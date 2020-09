(TEST) Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi bon

Oui, le principe de remasterisation HD vendue à prix fort est toujours discutable. Mais là, vous avez droit à 3 jeux pour le prix d'un, et trois excellents jeu au demeurant.De plus, à moins d'avoir une N64 ou une GameCube, vous ne pourrez pas jouer aujourd'hui aux deux premiers (le troisième est sorti sur Wii et tout le monde a une Wii, non ?).Bref, ce genre de remasterisation, on est pour. Même si c'est une remasrterisation HD assez paresseuse...