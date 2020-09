- NieR Replicant ver.1.22474487139 sera disponible le 23 avril 2021

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

Restons sur NieR Replicant

Lors du Tokyo Game Show, Square Enix a aussi dévoilé la date de sortie de sa nouvelle version de NieR Replicant. A l'origine, le titre est sorti en exclusivité au Japon, il revient cette fois-ci chez nous dans une nouvelle version imprononçable. Il est aussi le prologue du populaire NieR : Automata qui s'est vendu à pas moins de 4,5 millions d'exemplaires. Dans ce prologue, vous jouez un héros qui va devoir sauver sa soeur d'une maladie mortelle dans un monde sombre et apocalyptique. Ce voyage va vous faire remettre en question tout ce que vous aviez comme acquis.Vous pouvez vous procurer le jeu en "White Snow Edition" en exclusivité sur la boutique en ligne Square Enix. Cette édition vous apportera en plus une boîte collector, un steelbook, des badges, l'ensemble des scripts du jeu et un ensemble de CD de la bande son originale. Tout ça pour la somme dérisoire de 159,99€ !Pour les autres, il faudra attendre le jour de la sortie, le 23 avril 2021 sur PS4, PC et Xbox One.