- Le jeu d'aventure Lost Ember est disponible sur Switch

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Si ça vous tente d'entrer dans la peau de plusieurs animaux

Le studio indépendant Mooneye nous annonce l'arrivé sur Switch de son jeu d'aventure et d'exploration Lost Ember. Vous allez vivre un long voyage à travers différents animaux que se soit un colibri, un poisson, un bouquetin et j'en passe. En tout, 12 animaux sont disponibles. Un esprit les guidera durant toute l'aventure et narrera les souvenirs de la civilisation humaine qui a désormais disparu. Le monde de Lost Ember promet d'être poétique et dépaysant pour que vous viviez toutes sortes d'expériences.Le jeu est déjà sorti sur PS4, Xbox et PC l'année dernière et a eu un accueil suffisamment positif pour qu'il arrive sur Switch. C'est chose faite.