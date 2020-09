- Beyond a Steel Sky est disponible en français sur Steam

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Bienvenue à Union City !

Beyond a Steel Sky, ce n'est ni plus ni moins que la suite directe de Beneath a Steel Sky, un point 'n click dystopique des années 1990 (oui ça remonte un peu). Il est désormais disponible en français et en allemand sur Steam et en réduction de 20% alors autant en profiter. Avec l'arrivée de cette version française est arrivée une mise à jour avec des améliorations de Gameplay.Pour vous pitcher le jeu et finir de vous convaincre Beyond a Steel Sky vous promet une aventure audacieuse comportant un Gameplay intelligent et plein d'humour. Vous jouez dans un monde dystopique qui évoluera au fur et à mesure de vos actions. Robert Foster sera votre personnage et il vous faudra découvrir son passé et qu'est ce qui l'a mené dans la ville de Union City où il se retrouve aujourd'hui. Votre exploration ne sera pas de tout repos, car une équipe secrète vous traque et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. Je sais, je vous vends le jeu, mais sachez que je ne suis pas payé par Revolution Software, ni par Cédric puisse qu'on en parle. Je trouve que le jeu dégage un certain charme et la dose d'humour mélangée au style bande dessinée à l'air de vraiment promettre.Je vous laisse en juger avec la bande-annonce dans la langue de Molière :