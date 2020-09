- Space Crew arrive le 15 octobre prochain

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

On va encore casser du méchant alien

Dans Space Crew, vous allez devoir défendre la terre d'une invasion alien tout en gérant votre équipage et votre vaisseau. Et quand je dis gérer, je veux dire recruter soit même son équipe, customiser et équiper son vaisseau, choisir habilement vos missions dans l'espace afin d'être le plus efficace possible. L'espace est dangereux, et de mauvais choix pourront vous tuer que se soit à cause du manque d'oxygène, manque d'énergie et j'en passe. Vous l'aurez compris, la gestion prend une place très importante dans Space Crew.La démo du jeu est déjà téléchargeable ici . Et le jeu est disponible en précommande sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Il arrivera le 15 octobre prochain.