- Scarlet Nexus aime l'oral

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Euh... ma femme aussi...

Forcément, quand on dit que Scarlet s'adonne à l'oral, on imagine des trucs. Des trucs plutôt chouettes, cela dit. Mais des trucs, quoi.Et pourtant, on se trompe. Scarlet Nexus est un action-RPG signé Bandai Namco et qui vient de lancer une nouvelle bande-annonce. Une nouvelle bande-annonce qui met en avant The Oral Cigarettes, un groupe dont la musique se fond avec l'ambiance du jeu.Pour rappel, vous allez incarner Yuito Sumeragi et plonger dans un univers cyberpunk à base de technologies futuristes et de pouvoirs psychiques. L'histoire raconte celle des Autres, une nouvelle forme de vie qui a débarqué de l'espace et a attaqué le cerveau de toutes les créatures vivantes, dont les humains.Pour faire face à cette invasion, une brigade spéciale, la BEA a été créée dans la ville de Néo-Himuka. La BEA est composée exclusivement de personnes dotées de capacités extrasensorielles. Et vous êtes l'une de ces personnes.