Publié le Samedi 26 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On chope le corona ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

De toute façon, dehors, y'a plein de vieux cons qui mettent leur masque sous leur nez comme des glands, et y'a plein de jeunes qui ne le mettent pas du tout et se font des soirées "gestes barrières", à savoir qu'ils vont tous lécher à tour de rôle la même barrière parce qu'ils trouvent ça marrant.Alors autant rester chez soi. On sera plus peinard, entre gens biens, et moins entourés de débiles profonds.Une manette dans la main et tout va bien.