- Animal Crossing: New Horizons fête Halloween

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et le chauve sourit

Animal Crossing: New Horizons continue son petit bonhomme de chemin et propose, comme à chaque saison, des évènements particuliers.Pour cet automne, attendez-vous à des glands. Et des pommes de pin. Et dès le 30 septembre, une nouvelle mise à jour permettra de s'offrir des costumes d'Halloween, des nouveaux plans de bricolage et j'en passe...Des graines de citrouilles seront également disponibles...