- Port Royale 4 est désormais disponible

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du cric et du croque

Port Royale 4, est un simulateur de commerce du XVIIe siècle dans lequel vous incarnez un jeune gouverneur de colonie plein d'ambition, désireux de diriger et de faire de sa petite communauté une ville dynamique et commerçante. Vous pourrez choisir de vous ranger aux côtés des quatre grandes puissances de l’époque : l’Espagne, l’Angleterre, la France ou les Pays-Bas. Vous ferez la liaisoon entre 60 villes à bord de navires authentiques pour faire des affaires, augmenter votre réputation et combattre de temps en temps dans des batailles au tour par tour.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est prévue pour l'année prochaine.