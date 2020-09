- Let's Sing Queen : la playlist

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Je veux casser libre

Ravenscourt et Voxler ont dévoilé la liste des chansons présentes dans Let’s Sing presents Queen. Ce nouveau jeu de karaoké, que nous attendons de jupette ferme ici à Gamalive, permettra de chanter, la moustache frétillante, des titres tels que « We Will Rock You », « Under Pressure », « A Kind Of Magic », « The Show Must Go On » ou « Radio Ga Ga ».Let’s Sing presents Queen sortira le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais également en version dématérialisée sur Xbox One.