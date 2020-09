Collection of Saga Final Fantasy Legend : une nouvelle vidÃ©o

Publié le Mardi 29 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

3 RPG pour le prix d'un

Lors du Tokyo Game Show 2020, Square Enix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son Collection of Saga Final Fantasy Legend. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch.Cette compilation est composée de The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III.3 RPG portés, donc, sur Nintendo Switch et à sortir le 15 décembre prochain.