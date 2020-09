- Dirt 5 vous entraîne à Cape Town

Publié le Mardi 29 septembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

C'est près de Marseille, ça, nan ?

Dirt 5 n'en finit plus de se montrer en vidéo. La dernière en date vous entraîne à Cape town, dans un pays d'Afrique situé, ben, tout au sud.Il s'agit de découvrir le stade, avec ses sauts, ses croisements, le tout porté par une foule en délire. La course ira même faire un petit tour en extérieur.Le jeu est toujours prévu pour le le 6 novembre 2020, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S dès le 10 novembre 2020. La version PS5 est attendue plus tard dans l'année.