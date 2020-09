Publié le Mardi 29 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un monstre avant Halloween

World of Tanks lance un tout nouvel événement entre le 28 septembre et le 12 octobre, baptisé The Last Waffenträger. Les joueurs vont devoir équiuper leurs chars T-55 modernisés et affronter le Waffenträger, char monstrueux et surpuissant.Si une équipe réussit cet exploit, elle gagnera des packs de récompenses premium.Ces combats asymétriques se dérouleront sur trois cartes, Fisherman's Bay, Studzianki et Redshire, et durera 6 minutes seulement.