Aquanox Deep Descent dévoile un trailer pour son mode coopératif

Publié le Mercredi 30 septembre 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Sous l'océan, mais à plusieurs

Après une première bande-annonce qui n'en dévoilait pas trop, Aquanox Deep Descent refait parler de lui à travers un court trailer pour son mode multijoueur en coopération. Ce mode permettra de faire la campagne à 4 avec ses amis. En plus de cette campagne, THQ Nordic nous annonce qu'il y aura aussi un mode PVP qui promet de belle bataille sous-marine.Le jeu sort sur PC le 16 octobre prochain et je peux vous dire que je le surveille de prêt. Je vous invite à lire l'article précédent pour en apprendre plus sur le jeu ou alors de passer directement sur le site officiel juste ici.