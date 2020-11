- Hellpoint sortira sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 5 novembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'est con, ce jour-là, j'ai aquaponey

Pourtant (très) loin de nous avoir convaincu, comme vous pourrez le lire dans notre test , et très loin aussi d'avoir été un succès sur les plateformes où il est déjà sorti (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch), le jeu Hellpoint est annoncé sur PS5 et Xbox Series, pour une sortie en 2021.On vous rappelle le pitch de cette copie assez cheap, tant techniquement qu’au niveau gameplay, d’un Dark Souls : Hellpoint vous place dans une sorte d’enfer spatial, une station en perdition déchirée par des failles dimensionnelles qui aspirent en son sein des hordes démoniaques prêtes à vous défoncer au moindre contact visuel. Vous êtes un Spawn, être créé par la station pour faire le ménage et parce que c’est une station à la con, elle vous a fait faible et peu résistant, donc prompt à mourir au moindre coup reçu par une entité ennemie.Tout aussi moche soit-il à la base, le jeu offrira deux modes distincts : un mode qualité à 30 images seconde en 4K et un mode performance, en 4K émulée à 60 images par seconde. Pourtant, entre nous, vu le jeu, du 4K à 120 images seconde, ça devait être possible en se sortant un peu les doigts du cul...