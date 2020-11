- Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice annoncé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 5 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Beauf, crétin, lourdingue, doté d’un humour débile et exaspérant, Larry est l'archétype de l'anti-héros du jeu vidéo. Le gars qu'on adore incarner mais qu'on détesterait être réellement... Le loser ultime auprès de ces dames...Après des années de disette, notre ami s'est offert un retour timide dans Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don't Dry sorti en 2018 sur PC puis en 2019 sur Nintendo Switch. Sachez qu'il revient pour une suite, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice.Larry a quitté New Lost Wages en compagnie de sa bienaimée Faith, pour aller vers Cancum (les anglophiles apprécieront le jeu de mot). Mais il a été séparé de sa dulcinée. Le voilà donc à la recherche de Faith, tout en devant résister aux beautés exotiques qui vont croiser sa route...Sortie annoncée sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch au printemps 2021. Le jeu est toutefois déjà disponible sur PC.