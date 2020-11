- Ghostrunner sort sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 5 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cours, petit scarabée, cours...

Déjà sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One fin octobre, Ghostrunner débarque sur Nintendo Switch dès le 10 novembre prochain.Pour rappel, Ghostrunne est un jeu d'action parkour cyberpunk en vue subjective. Le jeu est développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks.Cette version Switch offrira deux katanas inédits en bonus, en cas d'achat avant le 10 décembre.Le jeu est également annoncé sur PS5 et Xbox Series en 2021.