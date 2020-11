Pure Pool sur Nintendo Switch le 17 novembre

Publié le Mercredi 4 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Des p'tits trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous...

Déjà disponible depuis 2014 sur PS4 et Xbox One, le jeu Pure Pool débarquera sur Nintendo Switch le 17 novembre prochain.Ce jeu de billard proposera plusieurs modes de jeu solo, mais également un mode de jeu multijoueur en ligne pour affronter d'autres joueurs en un contre un, et participer à une ligue en ligne.Le jeu sera vendu sur le Nintendo eShop pour 14,99 €.