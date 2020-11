Jurassic World Evolution : Complete Edition sort sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 4 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sales bêtes

Très loin de nous avoir convaincu (d'ailleurs on n'a même pas fait de test dessus tellement on a trouvé ça naze), Jurassic World Evolution vient de sortir sur Nintendo Switch.Il s'agit d'une version Complete Edition, qui inclut les DLC sortis.Ce jeu de gestion d'un parc animalier dans lequel les animaux sont, justement, des dinosaures, s'est donc offert un portage sur la console de Nintendo... Pas certain que le jeu en soit meilleur. En tout cas, on passe notre tour.