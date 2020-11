- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes pour 2021

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle dose de flippe

Supermassive Games continue son développement de jeux d'horreur de la série The Dark Pictures Anthology. Alors que Little Hope vient de paraître (le test cette semaine), c'est The Dark Pictures Anthology: House of Ashes qui est annoncé pour 2021.Un désert, une caverne avec d'étranges choses à l'intérieur, une statue bizarre...Une première vidéo a été dévoilée. On devrait en apprendre plus dans les prochaines semaines.