- Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy vous introduit

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Mais ce n'est pas sale

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch, PC et PS4, mais aussi en dématérialisé sur PS5. Ce nouveau venu dans la série des "Atelier" aura droit à des sous-titres français.Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est le 22ème opus de la franchise. Rien que ça. Il se déroule 3 ans après les évènements décrits dans Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Les héros vont voyager jusqu'à la capitale royale, Ashara-am Baird et explorer d'anciennes ruines pour découvrir les mystères des légendes perdues...Le thème d'introduction a été dévoilé. J'en ris encore.