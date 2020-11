The Mandalorian saison 2, critique de l'épisode 1

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un retour réussi ?

Après une première saison très sympathique, The Mandalorian revient sur Disney Plus. Pour notre plus grand bonheur ou, plus précisément, pour celui de Sylvain qui, depuis, s'est offert le pyjama Bébé Yoda, le mug Bébé Yoda, le serre-tête oreilles de Bébé Yoda, le tee-shirt Bébé Yoda, les draps Bébé Yoda, les peluches Bébé Yoda et la poupée gonflable Bébé Yoda.Oui, je sais, le coup de la poupée gonflable, c'est assez étrange.Mais au moins, pendant ce temps-là, il laisse tranquille son yorkshire qu'il a baptisé "ewok".Bref. Sylvain a vu le premier épisode de The Mandalorian. Et il vous en parle...