- Assassin’s Creed Valhalla : une nouvelle vidéo CGI

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Crétine, Gogole et Inutile ?

Réalisée en collaboration avec DDB Paris, la nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Valhalla a été mise en ligne par Ubisoft. Pour rappel, le jeu sortira le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series, puis le 12 novembre sur PS5.Pour info, nous sommes déjà sur le test et nous n'avons strictement rien le droit de vous dire dessus.Même pas que nous avions (vraiment) de gros doutes sur cet opus et qu'en fait, ben, c'est vachement bien pour l'instant. Ni même que visuellement, c'est une claque.Rien. On ne vous dira rien du tout !