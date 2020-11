Dirt 5 dévoile son trailer de lancement

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sur les starting blocks

Dirt 5 sort cette semaine, le 6 novembre, sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera également disponible sur Xbox Series et PS5 lors du lancement des consoles.Le jeu, signé Codemasters, proposera plus de 70 courses à travers 10 localisations et 13 classes de véhicules.Les modes carrière, arcade, course contre la montre et divers modes multijoueurs seront aussi au rendez-vous. Notez que le jeu permettra de jouer à plusieurs en écran splité.Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne.