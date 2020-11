Publié le Samedi 31 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Je pars au Valhalla

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Confinés de toutes régions et de tous pays, unissez-vous ! L'heure est à la manette, au clavier et à la souris ! Jouez pour éviter de vous emmerder, pour éviter d'avoir envie de frapper votre femme, vos gosses, votre chien, votre poisson rouge !Reste à savoir à quoi vous jouez actuellement, tout simplement...Moi, perso, je joue à... Assassin's Creed Valhalla. Et vous ?