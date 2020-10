- Warhammer Chaosbane sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux ?

Nacon et EKO Software a sorti Warhammer: Chaosbane sur PC, PS4 et Xbox One en juin de l'année dernière. Il sortira sur PS5 et Xbox Series au lancement des consoles.Dans ce hack'n slash, vous allez pouvoir choisir d’incarner le soldat Konrad Vollen, le mage Elontir, le Slayer nain Bragi Axebiter ou l’archère Elessa, seul ou en coop. Chaque personnage a ses propres aptitudes, ses propres caractéristiques, son propre gameplay.Au menu, plus de 70 classes de monstres, un jeu solo ou jusqu’à 4 en coop en local ou en ligne.