- World of Warcraft: Shadowlands repoussÃ© au 24 novembre

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On a du retard ?

Blizzard a annoncé une nouvelle date de sortie pour World of Warcraft: Shadowlands, la nouvelle extension du MMORPG le plus populaire de l'histoire du jeu vidéo...Et ce sera pour le 24 novembre. Un léger report, donc.Cette nouvelle extension proposera un voyage dans l'Ombreterre, l'exploration du Royaume des morts dans lequel ils pourront visiter la Tour des Damnés, découvrir cinq nouvelles régions et s'allier avec l'une des quatre nouvelles congrégations. Shadowlands utilisera un nouveau système d’expérience. Les personnages ayant atteint le niveau maximal commenceront l’extension au niveau 50 et évolueront jusqu’au nouveau maximum, à savoir le niveau 60.