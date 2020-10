Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Portage réussi ?

Pikmin 3 Deluxe sort aujourd'hui sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit du jeu sorti à l'origine sur Wii U. Et du nouveau contenu a été ajouté en bonus.Vous aurez, ainsi, accès aux DLC, inclus dans cette version, mais aussi à un nouveau mode coop à deux joueurs, des histoires annexes supplémentaires, des améliorations du système de ciblage et de verrouillage, des indices optionnels, de nouvelles options de difficulté et j'en passe.On est sur le test, on vous en reparle très vite.