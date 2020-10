The Wired Horror Bundle : 3 jeux d'horreur pour le prix d'un

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Intéressant

Wired Productions vient de sortir The Wired Horror Bundle. Une compilation de 3 jeux d'horreur vendue pour le prix d'un. Et c'est dispo au prix de 39,99 € sur PC, Xbox One et PS4.Au menu, vous aurez droit à Those Who Remain, Close to The Sun et The Town of Light, vendus normalement 19,99 €, 19,99 € et 18,99 € respectivement.Notez qu'ils sont en soldes sur Steam actuellement, et le Bundle aussi (à 25,48 €).