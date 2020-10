Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sort sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Intrigués nous sommes

Cornfox & Brothers viennent de sortir Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sur Nintendo Switch. Ce jeu d'aventure est proposé au prix de 29,99 €, uniquement disponible via l'eShop.Plutôt sympathique, le premier opus, en 3D isométrique, était un peu passé inaperçu. Cette suite est plus ambitieuse, avec une vue extérieure, qui vous plonge dans un monde de magie, de dangers, de monstres, d'artefacts à récupérer...On va essayer de tester ça parce que ça nous tente bien...