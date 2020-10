The Ascent, un action RPG prometteur sur PC, Xbox One et Xbox Series en 2021

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

La vidéo donne envie

The Ascent est un action RPG qui sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series en 2021. Edité par Curve Digital et développé par Neon Giant, il se déroule dans un univers Cyberpunk.Les joueurs vont évoluer dans une mégapole où vivent ensemble diverses créatures venues de toute la galaxie. Lorsque la société qui gère la ville ferme ses portes, le chaos se répand et les factions entrent en guerre pour diriger les différentes quartiers... et vous êtes donc au milieu de tout ça...En tout cas, ça a l'air plutôt beau et le résultat est assez alléchant, comme vous pourrez le voir dans la vidéo.