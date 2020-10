PlayStation Plus : les jeux PS4 et PS5 gratuits de novembre

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plutôt pas mal...

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Comme chaque mois, Sony vous propose des jeux gratuits grâce au PlayStation Plus. Avec toujours la même formule : t'es abonné, tu y'a droit. T'es plus abonné, tu y'a plus droit.A noter qu'il faut déjà avoir validé les jeux pour les inscrire dans votre bibliothèque.En tout cas, voici les jeux disponibles pour novembre :La Terre Du Milieu : L’ombre de la Guerre ainsi que Hollow Knight : Voidheart Edition qui comprend le jeu de base et ses 4 DLCS. Les deux jeux sont compatibles PS5.Notez que le PlayStation Plus Collection permettra aux possesseurs de la PS5 de bénéficier de jeux PS4 sans inscription supplémentaire au PS Plus. Les jeux disponibles seront :Jeux des studios de Sony :Jeux d’éditeurs et développeurs Third Party :Dès que vous aurez acquis l’un de ces jeux, il sera en votre possession aussi longtemps que vous êtes abonné au PS Plus.