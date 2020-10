WRC 9 disponible sur PlayStation 5 au lancement

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le 12 ou le 19, selon les territoires...

Nacon et le studio KT Racing ont annoncé la sortie de WRC 9 sur PS5. Le jeu sera disponible au lancement de la console. Le jeu sera proposé en définition 4K et tournera à 60 images par seconde.Déjà disponible sur PS4, PC et Xbox One depuis début septembre, WRC 9 est un jeu de courses de rally proposant de courir sur les circuits du FIA World Rally Championship.Au menu, 3 rallyes inédits (Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya), plus de 50 équipes officielles avec leurs livrées, plus de 15 véhicules légendaires...