Une série Assassin's Creed en développement chez Netflix

Publié le Mercredi 28 octobre 2020 à 11:30:00 par Sylvain Morgant

Rappelez-vous du film…

Forte de plus de 155 millions d'exemplaires vendus dans le monde, la licence Assassin's Creed est l'une des plus solide actuellement.Il n'est donc pas étonnant qu'Ubisoft veuille faire fructifier la licence pendant encore de nombreuses années.Après donc les jeux vidéo, les goodies, les BD, les comics, les romans, les court-métrages et le film tout pourri, voici venir la série.Ou plutôt les séries, puisqu'Ubisoft et Netflix ont signé un accord pour adapter la licence en série live action, animation et anime.Bref, on va bouffer du Assassin's Creed version Netflix à toutes les sauces…Et on se rappellera avec la larme à l'œil la qualité du film Assassin's Creed ainsi que la fâcheuse tendance qu'a Netflix d'annuler ses séries au bout de quelques années…