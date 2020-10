Spirit of the North Enhanced Edition, un jeu PS5

Publié le Mercredi 28 octobre 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Paws And Souls mais en mieux ?

Spirit Of The North le jeu du studio Infuse, sort en Enhanced Edition sur PS5. Pour rappel, le jeu vous propose d’incarner un renard roux qui se balade dans des paysages nordiques. Il faudra y résoudre des énigmes et découvrir l’histoire de ce monde.La nouvelle édition du jeu en version physique sera donc disponible le 4 décembre 2020 sur PS5. Le jeu est désormais en 4k (pour ceux qui ont l'écran) et en 60 fps. Il y aura également 2 nouveaux skins disponibles pour la version PS5.Il y a également une Signature Edition qui contient le jeu Enhanced Edition, un CD de la Bande Son Original du jeu, un mini manuel/artbook, et deux pins.Les versions PS4 et Nitendo Switch en version standard et collector sont quant à elles toujours disponibles.