Oddworld: New ‘n’ Tasty est désormais disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Prout

Oddworld: New 'n' Tasty vient de sortir sur Nintendo Switch. Pour rappel, cet épisode est exactement le même que celui qui est sorti il y a 5 ans sur Steam et Gog.com, et qui est un remake du premier Oddworld : un véritable retravail, avec de nouveaux graphismes, une nouvelle jouabilité, de nouveaux visuels...Le test est en cours et devrait débarquer dans les prochains jours, voire les prochaines heures.Quand au jeu en lui-même, il se dévoile dans une bande-annonce de lancement.