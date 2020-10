Call of Duty Black Ops Cold War : notre avis sur la beta

Publié le Mardi 27 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon ?

Ça faisait longtemps que Sylvain n'avait pas posé les mains sur un Call of Duty. Et pour ma part, j'avais autre chose à faire que d'affronter des no-life pendant plusieurs heures. J'avais water-poney ces jours-là et vous savez comment c'est exigeant, ce sport-là.Bref. On a filé le code bêta à Sylvain.Et il est allé tuer des gens.