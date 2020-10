- Strife: Veteran Edition, le remake Nintendo Switch

Publié le Mardi 27 octobre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de 1996

Strife: Veteran Edition est le remake d'un jeu sorti dans les années 90. En 1996 pour être précis, sur PC à l'époque. Présenté comme un mélange de FPS et de RPG, il vous envoie dans un monde où une comète a dévasté la planète et libéré un virus mutagène qui a transformé l'humanité en créatures violentes, bien décidées à dominer le monde.Vous faites partie d'un groupe de survivants, regroupés en faction, The Front. Et vous ne pouvez laisser les mutants arriver à leurs fins, bien entendu.Le jeu vient d'être porté sur... Nintendo Switch. Et il coûte aux alentours de 7 €.