Clea : un jeu d'Halloween sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 27 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gentille horreur

Développé par InvertMouse et édité par Sekai Games, Clea est un mélange d'aventure, d'adresse, d'horreur et de survie... le jeu est attendu pour le 30 octobre sur Nintendo Switch.Clea est un jeu Halloween, dans lequel la jeune fille et son petit frère doivent s'échapper du manoir Whitlock. Et pour cause : leurs parents ont fait des expériences sur les serviteurs du chaos et tous les monstres viennent de se libérer...Résoudre des énigmes, écouter les pas des monstres, regarder sous les portes, éviter de croiser leur route... le jeu se destine toutefois à un public familial (PEGI 12). Il sera vendu 14,99 € et disponible via l'eShop.