Fallout 76 : la mise à jour Confrérie de l'Acier en approche

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ce sera sans moi

Dirigé par le paladin Rahmani, ce détachement de la Confrérie préfère garder ses objectifs secrets. Toutefois, ils viendront sûrement interroger les joueurs quant à la situation actuelle des Appalaches, en plus de leurs demander de l'aide. Ils sauront plus sur la Confrérie au cours des nombreuses quêtes inédites qu'apporte la mise à jour Aube d'Acier... et ce n'est que le début. Ils auront aussi la possibilité d'explorer davantage cette histoire en 2021 grâce à d'autres quêtes de la Confrérie de l'Acier...

Apparemment, il y a encore des joueurs sur cette grosse bouse de Fallout 76. Oui, je sais, "ça s'est vaaaaachement amélioré depuis le teeeeemps" me diront ceux qui ont persévéré. Mais voilà longtemps que j'ai laissé au placard mon côté masochiste et du coup, bah Fallout 76, très peu pour moi.En attendant un Fallout 5 qui ne manquera pas d'effacer ces mauvais souvenirs, Fallout 76 continue son petit bonhomme de chemin avec une mise à jour prévue pour décembre et qui s'intitulera "La confrérie de l'acier".