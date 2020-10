Witch it désormais disponible !

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Des bonbons ou un sort ?

Witch it le jeu édité par Daedalic Entertainment et développé par Barrel Roll Game est désormais disponible sur Steam ! Le jeu sort enfin sa version 1.0 après 3 ans en Accès Anticipé le tout pour 19,99 €.Witch It est simplement un jeu de cache-cache entre Sorcières et Chasseurs ! Ils pourront se disputer en utilisant des cartes et des aptitudes qui leur sont proposées. Le jeu propose 5 modes de jeu différents disponible sur des sessions publiques ou privées entre amis.