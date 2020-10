BlazeSky, entre RPG et shoot spatial

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sympa et joli ?

Développé par une seule personne au sein de son studio Double Robot, Blazesky prend ses inspirations chez Rebel Galaxy et Drifter. Ce petit jeu indépendant est un mélange de shoot et de RPG, qui se déroule dans l'espace.Avec une durée de vie annoncée de 25 heures, Blazesky vous envoie explorer la galaxie au travers de dizaines de systèmes stellaires. Vous pourrez améliorer votre vaisseau au fil de l'expérience glanée et rencontrerez de nombreux personnages qui vous offriront de nouvelles missions de combat, d'exploration, de sauvetage, de science ou de diplomatie.Le jeu vient de sortir sur Steam . A voir, ça a l'air quand même assez sympa et plutôt joli.