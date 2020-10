Publié le Samedi 24 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Apocalypse Now

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Restez chez vous. Parce qu'à la limite, la fièvre, la toux, les séquelles pulmonaires ou neurologiques, on s'en bat les steaks. Idem pour un p'tit décès des familles. On s'en tamponne le coquillard. Mais la perte du goût et de l'odorat, là, non ! JAMAIS ! Ne plus pouvoir sentir les effluves d'un bon whisky pure malt 15 ans d'âge. Ne plus sentir sa saveur inonder votre gorge...Bref. Faisez gaffe les amis.Mieux vaut rester chez soi, manette en main.Donc, la question...