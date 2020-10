La toute première image du film Uncharted avec Tom Holland

Publié le Vendredi 23 octobre 2020 à 12:00:00 par Walid Hamadi

Oui, ça le fait

Après de multiples reports, des changements de réalisateurs, la crise de la Covid-19, nous touchons enfin du bout des doigts le film Uncharted. Nous savons désormais que ce sera Ruben Fischer à la réalisation, lui qui a tourné les sympathiques Gangster Squad et Bienvenue à Zombieland, mais aussi le mauvais et plus récent Venom. On espère donc qu’il ne nous décevra pas avec cette nouvelle grosse franchise de la pop culture qu’il a entre les mains.Le casting est quant à lui prometteur puisqu’il regroupe Tome Holland (Drake), Mark Wahlberg (Sully), Sophia Ali (Chloé Frazer), Antonio Banderas et Tati Gabrielle. Et c’est le premier rôle lui-même qui nous a gratifié hier de la toute première photo du film. On voit donc Tom Holland dans les habits bien reconnaissables de Nathan Drake au milieu d’un décor de bois à moitié détruit après ce qu’on suppose être une bataille. Sur ce cliché, on peut être rassurés : oui le personnage semble bien incarné. D’autant que le jeune acteur de 24 ans a eu la visite d’un expert sur le tournage comme on peut le voir dans le second cliché : Nolan North, l’acteur original qui prête sa voix à Drake dans les jeux Playstation.Le tournage a donc débuté cet été et on ne sait pas encore s’il est totalement achevé. Mais Sony Pictures a déjà fixé une date de sortie au 16 juillet 2021, une date optimiste étant données les circonstances. On croise les doigts pour ne pas connaître un report.