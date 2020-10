- Astérix & Obélix XXL : Romastered est sorti

Publié le Vendredi 23 octobre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous avez les ailes qui frémissent ?

Le jeu Astérix & Obélix XXL : Romastered est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Cette version remasterisée s'est enrichie de quelques nouveautés : graphismes et musiques remasterisés, animations retravaillées et gameplay amélioré, et 4 nouveaux modes de jeu ont été ajoutés : Un mode « Parcours », un mode « Contre le sablier », un mode « Extrême » dont les noms parlent d'eux-mêmes et un mode « Retro » pour retrouver les graphismes originaux.Le jeu est solo, mais vous pourrez jouer Astérix et Obélix, en alternant de l'un à l'autre.