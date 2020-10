Fuser prêt a sortir

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 09:15:00 par Riwan Hervouet

Edition VIP en vue !

21 Savage - a lot

Afrojack ft. Eva Simons - Take Over Control

Alanis Morissette - Ironic

Amerie - 1 Thing

Ava Max - Kings & Queens

Bananarama - Venus

The Cranberries - Linger

DJ Snake, J. Balvin & Tyga - Loco Contigo

Echo & The Bunnymen - Lips Like Sugar

Erasure - A Little Respect

Evanescence - Bring Me To Life

Fetty Wap - Trap Queen

French Montana ft. Swae Lee - Unforgettable

Glen Campbell - Gentle On My Mind

Ini Kamoze - Here Comes The Hotstepper (Heartical Mix)

Justin Timberlake - Rock Your Body

Kane Brown ft. Lauren Alaina - What Ifs

Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn’t Kill You)

Mark Ronson ft. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

Nicki Minaj - Starships

Sean Paul - Get Busy

Soulja Boy Tell ‘Em - Crank That (Soulja Boy)

Tone Loc - Funky Cold Medina

Topic with A7S - Breaking Me

Usher ft. Pitbull - DJ Got Us Fallin’ In Love

Fuser, le nouveau jeu musical de NCsoft et de Harmonix est passé Gold, donc il est prêt pour sa sortie le 10 novembre de cette année. Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.L’édition VIP, quant à elle, offre la possibilité de jouer sur 25 premières chansons disponibles dès la sortie du jeu. Ces chansons seront achetables séparément plus tard. En plus de ça tout achat en précommande donne l’accès à 3 chansons supplémentaires.Voici la liste des 25 chansons supplémentaires :