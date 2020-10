Seven Knights - Time Wanderer - sort le 5 novembre sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

JRPG au tour par tour

Seven Knights - Time Wanderer - est une adaptation du jeu éponyme, déjà disponible sur mobile. Il s'agit d'un JRPG dans lequel vous allez découvrir l'histoire du huitième membre des Seven Knights, qui porte le nom de Vanessa. Elle est accompagnée d’un instrument magique, Sandy, un... sablier sensible du nom de Sandy. Perdue dans l'espace et le temps, Vanessa va tenter de rentrer chez elle.C'est le premier jeu Nintendo Switch de Netmarble.Il sortira le 5 novembre, via l'eShop.