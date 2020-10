- Pokémon Épée et Bouclier : la nouvelle extension est disponible

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle région

La nouvelle extension "Les terres enneigées" pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est désormais disponible. Disponible via le Pass d'extension, ce nouveau DLC vous entraîne à Couronneige, où les habitants vivent en petites communautés nichées au milieu des montagnes.Vous allez devoir explorer ces contrées et tenter de capturer des Pokémon légendaires.