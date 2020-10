- Little Nightmares II fête Halloween

Publié le Lundi 26 octobre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement 2021

Après un premier épisode enchanteur, Little Nightmares revient en 2021 avec une suite. Le jeu est annoncé pour le 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et sortira ensuite sur PS5 et Xbox Series.Pour fêter Halloween, les développeurs ont mis en ligne une nouvelle vidéo. Elle dévoile l'un des niveaux les plus effrayants du jeu, selon eux. Il s'agit de l'hôpital...En tout cas, on a hâte.